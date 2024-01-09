قرار بتقليص المباريات المسائية في بطولات التنس

قررت الرابطتان العالميتان للاعبي ولاعبات التنس المحترفين اليوم الثلاثاء تقليص المباريات المسائية خلال البطولات في المستقبل القريب.

وأوضح بيان مشترك للرابطتين أنه لم يعد من الممكن انطلاق أي مباراة بعد الساعة السابعة ونصف مساء، مع توصية بأن يكون الموعد الأخير هو السادسة ونصف مساء.

كما لم يعد ممكنا إقامة المباريات الفردية بعد الساعة الحادية عشرة مساء، مع ضرورة نقل المباريات التي لا يتواجد فيها اللاعبون في الملعب في الساعة العاشرة ونصف مساء إلى ملعب آخر.

وسيكون الاستثناء فقط خلال الفعاليات التي تقام في طقس استثنائي وبإذن من القائمين على البطولات التابعة لرابطتين العالميتين لاعبي ولاعبات التنس المحترفين.

ونتيجة للانتقادات بشأن إقامة المباريات في المساء، ستنطلق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، يوم الأحد المقبل للمرة الأولى بدلا من يوم الاثنين، بهدف توزيع المباريات على عدد أكبر من الأيام.