ارتفاع عدد قتلى زلزال وسط اليابان إلى 180 شخصا

ذكرت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء أن عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان بلغ 180 قتيلا بينما لا يزال 120 آخرين في عداد المفقودين.

ومن المقرر أن تشرع الشرطة المحلية اليوم الثلاثاء في عملية بحث واسعة النطاق تحت أنقاض سوق صباحي التهمته النيران في واجيما، حيث اندلع حريق كبير في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6ر7 درجة على مقياس ريختر، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وأصبحت الدراسة صعبة في أكثر من 80 مدرسة، بما في ذلك في واجيما وسوزو، بسبب المرافق المتضررة.

وفي سوق واجيما، تعرض حوالي 200 مبنى للدمار جراء الحريق الذي بدأ في أول كانون الثاني/يناير، وفقا لحكومة البلدية المحلية ورجال الإطفاء.

وكان هناك العديد من المباني الخشبية في السوق ، والتي كانت تحظى بشعبية لدى السياح بسبب تاريخها الذي يزيد عن ألف عام.