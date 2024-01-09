البيت الأبيض: بايدن لا يخطط لإقالة أوستن بسبب دخوله المستشفى دون علمه

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قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "ليس لديه خطط" لإقالة وزير الدفاع لويد أوستن بعد أن فشل أوستن في إخبار رئيسه بأنه دخل المستشفى لعدة أيام الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ساوث كارولينا: "ينصب تركيز الرئيس الأول على صحته (أوستن) وتعافيه، ويتطلع إلى عودته إلى البنتاجون في أقرب وقت ممكن"، بحسب صحيفة نيويورك بوست.

وتم نقل أوستن /70 عاما/ إلى المستشفى منذ يوم رأس السنة الجديدة ، ونقل مهامه إلى نائبته كاثلين هيكس.

وقال البيت الأبيض والبنتاجون إن أوستن استأنف مهامه يوم الجمعة وإن كان من المستشفى.