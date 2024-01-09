المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 23 ألفا و210 شهداء

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، تحديثاً لأهم الإحصائيات المتعلقة بحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد قطاع غزة، لليوم الـ95 على التوالي.

وقال المكتب في بيان، إن الاحتلال ارتكب منذ 7 أكتوبر 1944 مجزرة، أسفرت عن استشهاد وفقدان 30 ألفًا و21 مواطنًا، وإصابة 59 ألفًا و167 آخرين.

وأوضح المكتب أن هناك 23 ألفًا و210 شهداء وصلوا إلى المستشفيات، بينهم 10 آلاف شهيد من الأطفال، و7000 شهيدة من النساء و326 شهيدًا من الطواقم الطبية.

وأشار إلى استشهاد 45 فردًا من الدفاع المدني، و112 صحفيًا، لافتًا إلى تسجيل 7000 مفقود، 70% بينهم من الأطفال والنساء.

ولفت إلى حاجة 6000 إصابة للسفر للعلاج لإنقاذ حياة، منوهًا أن 650 جريحًا فقط من سافروا للعلاج.