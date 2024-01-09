إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط العام الجاري

رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بمقدار 50 ألف برميل يوميا، مقارنة بتقديرات سابقة.

وأظهرت التوقعات الشهرية للإدارة، التي تعد الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية في تقديراتها قصيرة الأجل للطاقة، أن الطلب العالمي على النفط العام المقبل سيبلغ 103.67 مليون برميل يوميا، بزيادة 1.21 مليون برميل يوميا عن العام الجاري.

وأشارت الإدارة إلى أن متوسط إنتاج تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاء آخرين، من النفط الخام سيسجل 36.4 مليون برميل يوميا العام الجاري و37.2 مليون برميل يوميا في العام 2025، مقابل متوسط إنتاج خمس سنوات قبل جائحة كوفيد-19 عند 40.2 مليون برميل.

وأضافت أن نمو الإنتاج من خارج أوبك بلس سينخفض إلى 1.1 مليون برميل يوميا العام الجاري و800 ألف برميل العام المقبل من 2.5 مليون برميل يوميا في العام الماضي.

وتوقعت أن تؤدي تخفيضات إنتاج أوبك بلس إلى سحب من مخزون النفط العالمي 800 ألف برميل يوميا في المتوسط في الربع الأول من العام الجاري، وأن ينخفض إنتاج أوبك بلس من النفط الخام 600 ألف برميل يوميا في العام الجاري، على أن يرفع التحالف إنتاج النفط الخام 700 ألف برميل يوميا في العام المقبل مع انتهاء تخفيضات الانتاج.