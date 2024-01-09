السجن 27 شهرا لعسكري أمريكي بتهمة التجسس لحساب الصين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الاثنين، أن حكما بالسجن لمدة 27 شهرا صدر بحق عسكري في سلاح البحرية الأمريكية بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب الصين.

وقالت الوزارة في بيان، إن وينينج تشاو (26 عاما) كان عسكريا في القاعدة البحرية بمقاطعة فينتورا (شمال غرب لوس أنجلوس)، وتم توقيفه في أغسطس الماضي بولاية كاليفورنيا (غربا).

وأضافت أنه أقر في أكتوبر بذنبه ببيع معلومات حساسة لمسئول في المخابرات الصينية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح البيان أنه بالإضافة إلى عقوبة السجن تم تغريم المدان أيضا مبلغ 5500 دولار.

ونقل البيان عن لاريسا كناب، القائمة بأعمال نائبة مدير قسم الأمن القومي في مكتب التحقيقات الفيدرالي، قولها إن "الصين منخرطة في حملة عدوانية لتقويض الأمن القومي للولايات المتحدة وشركائها".

واعترف العسكري المدان بأنه تلقى في الفترة الواقعة بين أغسطس 2021 ومايو 2023 من عميل في المخابرات الصينية ما يقرب من 15 ألف دولار مقابل معلومات حساسة "حول الأمن التشغيلي والتدريب العسكري والبنية التحتية الحيوية للبحرية الأمريكية".

وأضاف البيان أن العسكري اعترف على وجه الخصوص بأنه سلم هذا العميل الصيني خطط مناورة عسكرية كبيرة في المحيط الهادئ، فضلا عن المخططات الكهربائية ومخططات نظام الرادار المثبت في قاعدة أمريكية في جزيرة أوكيناوا باليابان.