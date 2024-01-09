شريف عامر: الحديث عن وضع نظام الثانوية العامة أقدم من القضية الفلسطينية

قال الإعلامي شريف عامر، إن الحديث عن وضع نظام الثانوية العامة أقدم من القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال برنامجه «يحدث في مصر» على قناة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أنّ هذا الملف يُثار منذ عام 1935، كما أن الحكومات المتعاقبة تضع منذ عام 1952 أنظمة للثانوية العامة،

وأوضح أنّ توالي تغيير أنظمة الثانوية العامة يؤكد غياب التوافق المجتمعي على هذا الملف.

وأشار إلى أن تصريح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عن العمل على وضع نظام جديد للثانوية العامة، ينهي هذا البعبع، هو تصريح موجود منذ أن كان والده - أي والد شريف عامر - في الثانوية العامة.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد شارك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فـي وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافى.

وقال حجازي، إن الوزارة بصدد تطوير المرحلة الثانوية، وإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية والذى يأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية، لافتا إلى أن الوزارة ليست تعمل بمفردها ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.