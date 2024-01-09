مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين يغلقون جسور وأنفاق مانهاتن

أغلق المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين الجسور والأنفاق المؤدية إلى مانهاتن صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى شل حركة المرور في ساعة الذروة وتسبب في اعتقال أكثر من 100 شخص.

وأغلق المتظاهرون طريق جسر بروكلين بأذرع مربوطة بإطارات مملوءة بالخرسانة ومواسير بي في سي.

وقال ضابط بشرطة نيويورك مخاطبا المتظاهرين عبر مكبر للصوت، :"أنتم تعرقلون حركة المرور ، سيتم القبض عليكم إذا لم تغادروا".

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" ، حذر مكتب إدارة الطوارئ في المدينة الركاب من توقع تأخيرات على جسور بروكلين ومانهاتن وويليامزبرج والبحث عن طرق بديلة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين على منحدر آري هالبرستام التذكاري على جسر بروكلين، وهم يهتفون "فلسطين حرة، حرة" بينما يعرقلون حركة المرور في تجاه بروكلين