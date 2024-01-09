اتهام البنوك الكبرى بكندا بالتلاعب في الإقراض الأخضر

قدمت منظمة بيئية شكوى ضد البنوك الكبرى في كندا للمطالبة بالتحقيق معها في ادعاءات التمويل الأخضر، وما إذا كانت البنوك قدمت إفصاحات "غير مناسبة أو مضللة" يمكن أن تعرض المستثمرين للخطر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الشكوى التي قدمتها منظمة "مستثمرون من أجل الالتزام باتفاق باريس" للمناخ اليوم الثلاثاء، إلى كل من هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، وهيئة الأوراق المالية في كيبك تتهم بنوك "رويال بنك أوف كندا، وتورنتو دومنيون بنك، وبنك أوف نوفا سكوتيا، وبنك أوف مونتريال وكنديان أمبريال بنك أوف كوميرس"، بالفشل في تقديم إفصاحات واضحة بشأن تأثيرات أنشطة التمويل الأخضر الذي تقدمه على الانبعاثات الكربونية.

كما تقول المنظمة البيئية إن البنوك قامت في بعض الحالات باستثمارات تحت مظلة التمويل المستدام، لكنها يمكن أن تؤدي فعليا إلى زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مشيرة إلى تقديمها لقروض وإداراتها لطروحات سندات لصالح شركات نفط وغاز أو شركات مرافق تتوسع في مشروعات الوقود الأحفوري.

يذكر أن "رويال بنك أوف كندا وتورنتو دومنيون بنك وبنك أوف نوفا سكوتيا وبنك أوف مونتريال وكنديان أمبريال بنك أوف كوميرس"، تعهدت بشكل جماعي باستثمار حوالي تريليوني دولار كندي (1.5 تريليون دولار) في التمويل المستدام خلال السنوات المقبلة، بهدف صرف كل هذه الأموال خلال الفترة من 2025 إلى 2030.