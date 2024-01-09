سرايا القدس: دعوة نتنياهو بقرب عودة المستوطنين إلى غلاف غزة سراب

وصف المتحدث العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أبو حمزة، دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرب عودة المستوطنين إلى غلاف غزة بـ"السراب"، قائلاً إنه "لن يكون في نهاية المطاف أمام نتنياهو إلا التسليم بما يقضي به الميدان."

وأضاف أبو حمزة، في كلمة نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء: "لا نزال نواصل معركة الصمود في حرب الإبادة المفروضة على شعبنا الأعزل"، مشيراً إلى أن "هدف العدو بالقضاء على المقاومة لم ولن يتحقق ولو استمرت الحرب إلى ما لا نهاية."

وتابع: "الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية أقوى وأكبر من كل محاولات التصفية البائسة."

وعلى الصعيد الميداني، أعلن المتحدث العسكري باسم سرايا القدس إسقاط طائرة مخابرات إسرائيلية في سماء خان يونس، والإجهاز على "قوة إسرائيلية خاصة تحصنت بأحد المباني وحققنا إصابات مباشرة".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، قالت سرايا القدس إنها قصفت تجمعات للاحتلال الإسرائيلي في منطقة معن شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.