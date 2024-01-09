(سكاي سبورتس) تحصل على حقوق نقل كأس أمم أفريقيا

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أعلنت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عن حصولها على حقوق نقل بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في بريطانيا وأيرلندا الحرة.

وجاء حصول الشبكة البريطانية الشهيرة على حقوق نقل البطولة قبل انطلاقها بخمسة أيام، حيث ستنقل جميع المباريات الـ52.

وتقام بطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

وسبق لكوت ديفوار أن استضافت كأس أمم أفريقيا عام 1984، وهي النسخة التي توج بها المنتخب الكاميروني باللقب.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بالبطولة، والتي تضم إلى جانبه منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.