فرق الطب العلاجي بدمياط تتابع المرور على المستشفيات للتأكد من سير العمل

تابعت فرق الطب العلاجي بمديرية الصحة بدمياط، مرورها على جميع مستشفيات دمياط، وذلك للتأكد من حسن سير العمل، وانتظامه بجميع المستشفيات، ومتابعة الأعطال، وجداول النوبتجيات، والأمور الفنية والإدارية بالمستشفى.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الصحة بدمياط، اليوم، أن المرور شمل مستشفى دمياط العام، مستشفى كفر سعد المركزي، مستشفى كفر البطيخ المركزي، مستشفى صدر دمياط، مستشفى حميات دمياط، مستشفى عزبه البرج المركزي، مستشفى فارسكور المركزي، مستشفى الروضه المركزي، مستشفى الزرقا المركزي، مستشفى السرو المركزي، ومستشفى ميت أبو غالب المركزي، كما تم حصر ما رصد من سلبيات لرفع تقارير مفصل لوكيل وزارة الصحة بدمياط، وتحويل المقصرين للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى السلبيات بالمستشفيات، وذلك بالتنسيق مع إدارات المستشفيات.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بالمرور المكثف على المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي.