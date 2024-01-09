رئيس البرلمان الطاجيكي: تطوير العلاقات مع طهران أحد أولويات السياسة الخارجية

قال رئيس البرلمان الطاجيكي رستم إمام علي، إن تطوير العلاقات مع طهران أحد أولويات السياسة الخارجية لبلاده.

وأعرب رستم إمام علي، خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في طهران أمس الاثنين، عن ارتياحه لزيارته لطهران والتي تعتبر زيارته الأولى لها، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأدان رستم العمل الإرهابي الأخير في كرمان، وعبر عن تعاطفه العميق مع ذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد رستم أنه ينبغي تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقال إن تطوير العلاقات والتعاون مع طهران هو أولوية سياستنا الخارجية، ونحن نتصور آفاقا جيدة للبلدين في ظل التفاهم المشترك بيننا.

واعتبر رستم دور البرلمانين في العلاقات بين البلدين أساسيا للغاية، مضيفا أن "البرلمان الطاجيكي أولى اهتماما خاصا لتطوير العلاقات مع البرلمان الإيراني ونحن على ثقة تامة من أن هذه الزيارة ستبث روحا جديدة في مسيرة تطوير العلاقات."

وقال رستم: "خلال 32 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تم التوقيع على مذكرات واتفاقيات تنظم أفق التعاون الثنائي، وفي هذا الصدد، هناك نشاط فعال، خاصة بين الحكومتين في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية."

وأعرب المسئول الطاجيكي رفيع المستوى، عن أمله في توسيع التعاون بين البلدين، داعيا إلى تطوير التعاون في مجال النفط والغاز مع إيران.

وفي إشارة إلى القضايا في أفغانستان، قال رستم إمام علي إن "وضع هذا البلد كجار للدولتين مثير للقلق. وسيكون لهذا الوضع عواقب سلبية على مختلف فئات المجتمع في هذا البلد، بما في ذلك النساء والأطفال. تعتقد طاجيكستان أنه ينبغي تشكيل حكومة متعددة الأطراف في أفغانستان بمشاركة كافة المجموعات السياسية والعرقية فيها."

وحضر الاجتماع؛ حسين علي شهرياري رئيس لجنة الصحة، ومحمد جواد أصغري رئيس لجنة الزراعة، وموسى غضنفر آبادي رئيس اللجنة القانونية، ومحمد رضا بورابراهيمي رئيس اللجنة الاقتصادية، وجليل رحيمي جهان آبادي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين.

ووصل رئيس البرلمان الطاجيكي رستم إمام علي صباح أمس الاثنين إلى طهران على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، حيث التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عصرا.