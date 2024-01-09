انتقادات لوزير تشيكي بسبب سلوكه خلال حادث إطلاق نار مميت في براج

تعرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية التشيكي ماريان جوريكا لانتقادات بسبب سلوكه في يوم حادث إطلاق النار في براج الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا.

واتهمت المعارضة الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي المسيحي بعدم إلغاء حفل جرى في وزارته بمناسبة اقتراب عيد الميلاد "الكريسماس" عندما توفرت المعلومات الأولية عن الهجوم المسلح.

وفي 21 ديسمبر، قتل طالب 14 شخصا في جامعة تشارلز وأصاب 25 آخرين. ثم أطلق النار على نفسه.

وأفاد تقرير لإذاعة براغ الدولية بأن جوريكا لا ينوي تقديم استقالته لحزبه في اجتماع خاص من المقرر أن يعقد اليوم الثلاثاء.

وادعى الوزير أنه لم ينتبه لهاتفه المحمول وأنه "تم إبلاغه بالكامل" بالهجوم فقط عن طريق رسالة نصية في الساعة 0626 مساء (1726 بتوقيت جرينتش). وقال التقرير إن جوريكا ذكر في الأصل أنه غادر الحفل في الساعة 0900 مساء، لكنه اعترف لاحقا بأنه عاد إلى الحفل بعد اجتماع مجلس الوزراء في حوالي الساعة 1100 مساء.

وقال إنه أساء تقدير الوضع وقدم اعتذاره. وقال رئيس الوزراء بيتر فيالا، الذي يرفض إجراء تعديل وزاري: "لقد كان خطأ وقد اعترف ماريان جوريكا به".

ودعا رئيس الوزراء السابق أندريه بابيش إلى ضرورة أن تكون هناك عواقب. ونقلت وكالة الأنباء التشيكية "سي تي كيه" عن بابيش قوله: "لا يمكن تبرير بعض الأخطاء"، مضيفا أن جوريكا كان "يكذب بلا خجل على الأشخاص" لأسابيع.