نجيب ميقاتي: نطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، اليوم الثلاثاء، في السرايا، بحضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب «يونيفيل» الجنرال أرولدو لازارو، والمستشار السياسي هيرفيه لو كوك، ومستشاري رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.



وقالت رئاسة الوزراء اللبنانية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع شهد استعراض التطورات في جنوب لبنان، والمساعي الجارية لوقف الحرب في غزة.



وجدد ميقاتي، التأكيد على مطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي، قائلًا: «إننا طلاب استقرار دائم وندعو إلى حل سلمي دائم، ولكن في المقابل تصلنا تحذيرات عبر موفدين دوليين من حرب على لبنان. الموقف الذي أكرره لهؤلاء الموفدين هو: هل أنتم تدعمون فكرة التدمير؟ وهل ما يحصل في غزة أمر مقبول؟».



وأكد استعداد لبنان للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الأمد في جنوب البلاد وعند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، والالتزام بالقرارات الدولية وباتفاق الهدنة والقرار 1701.



بدوره دعا لاكروا، كل الأطراف إلى التهدئة، وإلى دعم الجيش في جنوب لبنان، واستمرار التعاون بينه وبين قوات «يونيفيل» بشكل وثيق.







إجتمع رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي مع وكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا قبل ظهر اليوم في السرايا، في حضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في #لبنان يوانا فرونتسكا، وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب"اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو، والمستشار السياسي… pic.twitter.com/Howgld4Txl — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) January 9, 2024