سوريا: مقتل عسكريين ومدنيين في تفجير حافلة بحمص

أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل مدنيّين وعسكريين في تفجير استهدف حافلة في محافظة حمص وسط سوريا، اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة (د.ب.أ) نسخة منه "استشهد 8 عسكريين ومدني وإصيب 13 آخرين، بينهم مدنيان جراء اعتداء إرهابي بعبوة ناسفة على حافلة مبيت عسكري في البادية السورية جنوب تدمر ظهر اليوم.

كانت مصادر طبية في محافظة حمص قد ذكرت لـ(د.ب.أ) في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم أسفر عن مقتل 15 عنصرا وإصابة 17 آخرين من القوات السورية.

وسقط مئات القتلى والجرحى من القوات الحكومية السورية والمدنيين في مناطق ريف حمص والبادية خلال السنوات الماضية، ويتهم عناصر ينتمون لتنظيم داعش بالوقوف خلف تلك الهجمات.