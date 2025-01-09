وزير الاقتصاد اللبناني: انتخاب عون نقل لبنان من المجهول إلى ضفة الأمان

ثمن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، معتبرا أن هذا الحدث يمثل «فرحة كبيرة للشعب اللبناني ونجاحا إيجابيا للبنان؛ يعكس اتفاقا حقيقيا بين مختلف القوى السياسية اللبنانية على هذه الشخصية الوطنية».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، إن الانتخاب يعيد الثقة للعالم العربي والمجتمع الدولي، مؤكدا أن لبنان دخل «صفحة جديدة وبدأ بالانتقال من المجهول إلى ضفة الأمان».

وأوضح أن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان خلال السنوات الأربع الماضية ناتجة عن «عقود طويلة من الفساد، وعدم وضع رؤية اقتصادية مهمة للبلد، وتحديدًا الفساد الذي قد نحر الأموال في البلد بكل القطاعات، وتوقف الاستثمارات في البلد؛ لعدم وجود الثقة».

وأكد أن «المجتمع الدولي، وتحديدًا الدول العربية؛ وعدت لبنان إذا اختار شخصيه مثل العماد جوزيف عون؛ فستعيد الاستثمارات إلى لبنان، وتعيد الحركة الاقتصادية، وستفتح القنوات التجارية».

وشدد على أن المشوار لا يزال طويلا ويتطلب «عملا وجهدًا كبيرًا»، موضحا أن استعادة الثقة تحتاج إلى وقت، معربا عن يقينه بأنه بفضل «رجال الدولة كالرئيس المنتخب والحكومة المقبلة المتجانسة»؛ فسيتمكن لبنان من الانتقال السريع إلى مكان أفضل وإعادة الأمور إلى طبيعتها على الصعيد الاقتصادي.

وانتخب البرلمان اللبناني جوزيف عون، رئيسا جديدا للبنان، بعد جولة انتخابية ثانية، ظهر الخميس ليحصل على 99 صوتا من أصل 128 في الجولة الثانية بعدما لم يحصل على أكثرية الثلثين المطلوبة للفوز بالرئاسة خلال الدورة الأولى من اقتراع النواب.