إلغاء الدراسة في مدارس أمريكية مع هبوب عواصف شتوية

تسببت موجة أخرى من العواصف الشتوية، اليوم الخميس، في إغلاق مدارس وتعطيل رحلات جوية ووضع ملايين السكان في حالة تأهب في مناطق بجنوب الولايات المتحدة، حيث شكلت الثلوج والأمطار مخاطر على السفر.

وبدأت العاصفة، صباح اليوم الخميس، في إغراق شمال تكساس وأوكلاهوما بمزيج من البرد والثلج الكثيف، حيث ألغت المدارس الفصول الدراسية لأكثر من مليون طالب.

وألغي مئات الرحلات الجوية بحلول صباح يوم الخميس في دالاس، وفقا لمنصة تتبع الرحلات الجوية فلايت أوير، مع الإبلاغ عن تأخير أكثر من 2100 رحلة وإلغاء 1500 رحلة على مستوى البلاد.

وتزامنت موجة البرد مع حرائق غابات نادرة اندلعت في شهر يناير في منطقة لوس أنجلوس، مما أجبر السكان على الفرار من منازلهم المحترقة عبر النيران والرياح الشديدة وسحب الدخان الشاهقة.