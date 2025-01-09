 إيران: انتحار سويسري محتجز بتهمة التجسس في السجن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران: انتحار سويسري محتجز بتهمة التجسس في السجن

د ب أ
نشر في: الخميس 9 يناير 2025 - 7:45 م | آخر تحديث: الخميس 9 يناير 2025 - 7:45 م

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن مواطنا سويسريا محتجزا في إيران بتهمة التجسس، انتحر، اليوم الخميس، في سجن بمحافظة سمنان الريفية.

ولم يحدد التقرير الصادر عن وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية اسم المنتحر، واكتفى بالقول إنه طلب من رفيقه في الزنزانة أن يحضر له طعاما ثم انتحر أثناء تواجده بمفرده.

ونقلت وكالة ميزان عن محمد صادق أكبري، رئيس إدارة العدل في المحافظة، قوله إن "جهود إنقاذه باءت بالفشل".

ويقع سجن سمنان على بعد حوالي 180 كيلومترا (110 أميال) شرق العاصمة الإيرانية طهران.

ولم ترد السلطات السويسرية على الفور على طلب للتعليق. ويُذكر أن سويسرا تتولى رعاية مصالح الولايات المتحدة منذ أن قطعت الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في أعقاب الاستيلاء على السفارة الأمريكية وأزمة الرهائن عام 1979.


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