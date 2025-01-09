 سوريا ترحب بالإعفاءات الأمريكية المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا ترحب بالإعفاءات الأمريكية المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها

د ب أ
نشر في: الخميس 9 يناير 2025 - 3:18 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يناير 2025 - 3:19 ص

رحبت وزارة الخارجية السورية اليوم الأربعاء بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي صدرت عن الإدارة الأمريكية.

وقال بيان للخارجية السورية  "حققنا هذا التقدم نتيجة الجلسات المكثفة التي عقدناها مؤخرا، ونشكر كل الكوادر السورية الرائعة التي بذلت جهداً كبيراً في هذا الصدد"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكدت الخارجية السورية أن "العقوبات الاقتصادية باتت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله، ورفعها بشكل كامل بات ضرورياً لدفع عجلة التعافي في سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار".

 


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