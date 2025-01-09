الحكومة الأمريكية تحجب دعمها المالي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

رحبت الوكالة الامريكية لمكافحة المنشطات بقرار حكومة بلادها بحجب دعم مالي بقيمة 6ر3 مليون دولار للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات(وادا).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن قرار الحكومة الأمريكية يأتي بعد السماح بمشاركة 23 سباحا صينيا في أولمبياد طوكيو، رغم إيجابية اختباراتهم للمادة المحظورة تريميتازيدين على اعتبار أنهم تناولوا هذا العقار الطبي بدون تعمد من خلال طعام ملوث.

من جانبه، قال ترافيس تايجارت الرئيس التنفيذي للوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات في بيان اليوم الأربعاء "لقد أعلن مكتب البيت الأبيض للسياسة الوطنية لمكافحة المخدرات اليوم أنه حجب مدفوعاته لعام 2024 البالغة 6ر3 مليون دولار عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات".

وأضاف تايجارت "تدعم الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات تماما هذا القرار باعتباره الخيار الصحيح الوحيد لحماية حقوق الرياضيين في المنافسة العادلة".

وتابع "للأسف، لم يترك مسؤولو الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الحاليون للولايات المتحدة أي خيار آخر نظرا لعدم تلبية العديد من الطلبات المعقولة للغاية، مثل التدقيق المستقل لتحقيق الشفافية والمساءلة اللازمتين لضمان التزام الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بأهدافها في حماية الرياضيين".

وردت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في بيان: "نؤكد أننا لم نتلق المساهمة المتفق عليها في ميزانية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لعام 2024 من الحكومة الأمريكية بحلول الموعد النهائي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024".

وأوضح البيان أنه وفقا للمادة 6ر6 من لائحة النظام الأساسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فإن ممثلي الدولة التي لم تسدد مستحقاتها السنوية لن يكونوا مؤهلين للتواجد في مجلس المؤسسة أو اللجنة التنفيذية اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني من كل عام.

وأشارت إلى أن المبلغ المستحق للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من الحكومة الأمريكية قيمته 625ر3مليون دولار، وأضافت أنه تمت الموافقة على الميزانية الإجمالية للوكالة للعام الحالي 2025 بمبلغ 5ر57 مليون دولار.