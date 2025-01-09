 الرئيس البولندي يسعى لحماية نتنياهو في فعالية معسكر أوشفيتز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس البولندي يسعى لحماية نتنياهو في فعالية معسكر أوشفيتز

د ب أ
نشر في: الخميس 9 يناير 2025 - 5:39 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يناير 2025 - 5:39 ص

طلب الرئيس البولندي أندريه دودا من الحكومة حماية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الاعتقال المحتمل، إذا حضر فعالية لإحياء الذكرى الـ 80 لتحرير المعسكر النازي أوشفيتز في البلاد.، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال دودا إن السلطات البولندية يجب أن تضمن أن تظل إقامة نتنياهو في أراضي بولندا "دون عوائق" وأشار إلى "الظروف الاستثنائية للغاية" للفعالية، وفقا لما جاء في خطاب بتاريخ اليوم موجه إلى رئيس الوزراء دونالد توسك، واطلعت وكالة بلومبرج عليه.

يذكر أن هناك مذكرة اعتقال صدرت ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم حرب مزعومة في غزة.


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