 قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة


نشر في: الخميس 9 يناير 2025 - 11:54 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يناير 2025 - 11:54 ص

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، 15 مواطناً على الأقل من الضّفة.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن «من بين المعتقلين أشقاء، وأسرى سابقين»، موضحًا أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: بيت لحم، وقلقيلية، والخليل، ورام الله، والقدس.

وأشار إلى أن الاحتلال نفذ إلى جانب ذلك عمليات تحقيق ميداني لنحو 50 مواطناً في بلدات محافظة الخليل، أفرج عنهم لاحقاً.

ولفت إلى أن حملة الاعتقالات رافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

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