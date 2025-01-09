تستقبل 90 دار عرض سينمائية في الخليج اليوم فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعمان، بينما بدأ عرضه بالمملكة المغربية امس فيما يقرب من 10 دور عرض، كما زادت عدد دور العرض المصرية المطروح بها الفيلم بمصر أيضا لتضم عدد آخر من المحافظات منها الدقهلية وبورسعيد مع دور العرض بالقاهرة والإسكندرية والقليوبية والغربية والبحر الأحمر.

جاء ذلك بالتزامن مع طرح أغنية الفيلم الرسميه "تروح لمين" للرابر ليجي سي مساء اليوم، وهي من تأليفه وأدائه وقام الناصر بتسجيلها وعمل المكساج اللازم لها، وتمكن التيزر الخاص بها من أن يحقق نسب مشاهدة عالية له على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الفيلم هو العمل الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، ومن إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك و المنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة.