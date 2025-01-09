الاكتتاب في السندات الثلاثينية الأمريكية أعلى من المتوسط

أنهت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، سلسلة مزادات لبيع سندات طويلة الأجل، حيث باعت سندات أجل 30 عاما بقيمة 22 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها أعلى من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات الثلاثينية 913ر4% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 52ر2 مرة.

باعت وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي سندات أجل 30 عاما، بقيمة 22 مليار دولار، وبلغ العائد عليها 535ر4% ومعدل التغطية 39ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاثين عاما، 43ر2 مرة.

وفي وقت سابق الأسبوع الحالي، باعت وزارة الخزانة سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار وجاء الطلب عليها أعلى قليلا من المتوسط وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار وجاء الطلب عليها في حدود المتوسط.