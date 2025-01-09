أنباء عن انفصال جيسيكا ألبا والمنتج كاش وارن بعد زواج دام 16 عاما

تداولت مجلات عالمية أنباء عن انفصال النجمة الأمريكية المعروفة جيسيكا ألبا وزوجها المنتج كاش وارن بعد زواج دام 16 عاما.

وقالت مصادر مقربة من الطرفين أنه لا أحد يعلم على وجه التحديد الأسباب التي أودت بنهاية زواج الثنائي مع إشارات لوجود خلافات خلال الأشهر القليلة الماضية، ومنها عدم ارتداء كليهما لخاتم الزواج، فضلاً عن حضور جيسيكا لحفل جوائز الجولدن جلوب بدون زوجها.

يذكر أن جيسيكا ألبا وزوجها كاش بدأ تعارفهما عام 2004 عندما عملا سويا في فيلم "الأربعة المذهلون" Fantastic four والذي جسدت فيه شخصية البطلة الخارقة سو، بينما عمل كاش مساعداً للمخرج في نفس الفيلم، ثم تم الزواج بينهما وأسفر عن إنجاب 3 أبناء.