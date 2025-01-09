بايدن يلغي زيارته لإيطاليا بسبب حرائق كاليفورنيا

ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن رحلته الخارجية الأخيرة في رئاسته قبل ساعات فقط من موعد مغادرته المقررة إلى روما والفاتيكان، مفضلا البقاء في واشنطن لمتابعة الاستجابة للحرائق المدمرة التي تجتاح كاليفورنيا.

وكان بايدن سيغادر بعد ظهر اليوم الخميس، بعد إلقاء كلمة تأبين للرئيس السابق جيمي كارتر في مراسم بواشنطن، في رحلة تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وكانت الرحلة تهدف إلى أن تكون خاتمة لفترة الرئيس الأمريكي الكاثوليكي الثاني في البيت الأبيض وفرصة أخيرة لاستعراض قوة التحالفات الأمريكية قبل مغادرته المنصب في 20 يناير.

وتشتعل حرائق هائلة في منطقة لوس أنجليس، مما ملأ الهواء بسحابة كثيفة من الدخان والرماد، ودفع إلى إصدار تحذيرات بشأن جودة الهواء في منطقة واسعة من جنوب كاليفورنيا.

واندلعت ثلاث حرائق رئيسية يوم الثلاثاء وسط رياح قوية بشكل خطير، مما أودى بحياة مقتل خمسة أشخاص على الأقل وتدمير أكثر من ألف منشأة. وتم إبلاغ عشرات الآلاف من الأشخاص بضرورة إخلاء مناطقهم، حيث كانت الظروف مروعة بالنسبة للكثيرين.

وفي ألتادينا، حيث اندلعت إحدى الحرائق الكبرى، كان الدخان كثيفا لدرجة أن شخصا استخدم مصباحا يدويا لرؤية الشارع. وكانت هناك سحابة داكنة تحوم فوق وسط مدينة لوس أنجليس، بينما انتشرت الأجواء المدخنة والرماد بعيدا عن المدينة إلى المجتمعات الشرقية والجنوبية.