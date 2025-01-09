الدفاعات الجوية الروسية تسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات خلال الليل

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات.

وقال البيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة مسيرة، منها خمس طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتسع فوق أراضي مقاطعة كراسنودار".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.