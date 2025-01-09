القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية قلقيلية بالضفة الغربية التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية وفصيلان آخران مساء أمس الأربعاء المسؤولية عن واقعة إطلاق النار في الضفة الغربية يوم الاثنين والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين.

وقالت القسام في بيان نقلته وكالة سبوتنك،"تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها بالاشتراك مع سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى عن عملية إطلاق النار في قرية الفندق بقلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة".

كان 3 اسرائيلين قُتلوا في هجوم إطلاق نار بالقرب من فندق في شمال الضفة الغربية- حسب بيان لهيئة الإسعاف الإسرائيلية الاثنين الماضي، فيما أفاد رئيس الهيئة، إيلي بين، أن 6 أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم، بمن فيهم سائق حافلة يبلغ من العمر 63 عاما.

وقالت قوات الجيش الإسرائيلي في بيان، إنها تبحث عن مرتكبي الهجوم، إذ أقيمت حواجز على الطرق في محيط الهجوم، وحاصرت عددا من القرى.