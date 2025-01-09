 أمريكا: حزمة مساعدات عسكرية بـ500 مليون دولار لأوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا: حزمة مساعدات عسكرية بـ500 مليون دولار لأوكرانيا

برلين - (د ب أ)
نشر في: الخميس 9 يناير 2025 - 4:01 م | آخر تحديث: الخميس 9 يناير 2025 - 4:01 م

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنها ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار، قبل أيام من رحيل الرئيس الأمريكي جو بايدن عن البيت الأبيض.

وجاء إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للمساعدات العسكرية الإضافية، خلال جلسة لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين العسكرية الأمريكية بألمانيا، وهي القاعدة الأكبر خارج الولايات المتحدة، واستضافت اجتماعات مماثلة منذ هجوم روسيا على أوكرانيا قبل ما يقرب من ثلاثة أعوام.

وقال أوستن، إن حزمة المساعدات تشمل ذخيرة مضادة للطائرات، بالاضافة إلى ذخائر ودعما فنيا للطائرات "إف - 16" الحربية التابعة للخدمة الأوكرانية.

وقد تكون هذه هي آخر حزمة من المساعدات قبل أن يسلم بايدن منصبه للرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري.

وبحسب تقارير واردة من واشنطن، ستكون أوكرانيا بذلك قد حصلت على ما يقرب من 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية؛ للتصدي للعملية الروسية الشاملة على أراضيها والذي انطلقت قبل نحو 3 أعوام.

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