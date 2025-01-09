رئيس البرلمان العربي يهنئ عون بمناسبة انتخابه رئيسا للبنان

وجه محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، خطاب تهنئة إلى الرئيس جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسًا للبنان، وذلك خلال جلسة مجلس النواب اللبناني التي عقدت اليوم الخميس.

وهنأ اليماحي الشعب اللبناني أيضا بإتمام هذا الاستحقاق الدستوري الهام، معبرا عن ثقته بأن هذا الإنجاز سيفتح صفحة جديدة للبنان نحو تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأكد رئيس البرلمان العربي في برقية التهنئة أن نيل الرئيس عون ثقة نواب الشعب اللبناني العالية، تعكس الثقة الكبيرة في حكمته وقدرته على قيادة الجمهورية اللبنانية نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا، واستعادة مكانة لبنان التاريخية ودورها المحوري في صيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية وشعبها الكريم.



وأعرب رئيس البرلمان العربي بهذه المناسبة عن دعم البرلمان العربي الكامل، ووقوفه التام مع لبنان، في كل قضاياه الاستراتيجية، ودعم البرلمان العربي التام لكل ما يحقق أمن واستقرار لبنان على كل المستويات، وبما يحقق تطلعات شعبها في التنمية والاستقرار والعيش الكريم.