محافظ المنيا: إزالة 150 حالة تعدٍ على أراضي مشروعات هيئة الطاقة المتجددة

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، شن حملة مكبرة استهدفت إزالة التعديات على الأراضي المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 150 حالة تعدٍ بمراكز ملوي، ومطاي، والمنيا، وأبو قرقاص، وسمالوط، والصحراوي الشرقي، حيث ضمت الحملة رؤساء المراكز، بالإضافة إلى ممثلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف الحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة والتي تم تخصيصها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة لدعم مشروعات الطاقة النظيفة، والتي تُعد جزءاً أساسياً من خطة التنمية المستدامة.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة المستمرة في مواجهة أي محاولات للتعدي في مهدها على الأراضي المخصصة للمشروعات التنموية ومواصلة متابعتها لعدم معاودة التعدي مرة أخرى.