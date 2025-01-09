الرئيس البولندي يدعو لضمان حصانة نتنياهو من الاعتقال

طلب الرئيس البولندي أندريه دودا من الحكومة ضمان ألا يشعر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخوف من أن يعتقل بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية إذا اختار أن يحضر مراسم إحياء الذكرى الثمانين لتحرير المعتقلين من معسكر (أوشفيتز) النازي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وأفادت بلومبرج، يوم الأربعاء، بأن الرئيس البولندي أندريه دودا بعث برسالة إلى رئيس الوزراء دونالد توسك يطالبه فيها بأن تضمن بولندا تمكن نتنياهو من حضور مراسم إحياء ذكرى أوشفيتز في 27 يناير "بدون عوائق"؛ نظرا لطبيعة الحدث الاستثنائية.

وأكدت مديرة مكتب دودا لوكالة الأنباء البولندية الرسمية (باب)، اليوم الخميس، أن الرئيس بعث بهذه الرسالة.

وقالت: "في رأي الرئيس، هناك مسألة واحدة.. تحديدا لأن الأمر يتعلق بمعسكر أوشفيتز، فيجب أن تتاح فرصة المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي لكل شخص من إسرائيل، وكل ممثل لسلطات ذلك البلد".

وأضافت أن دودا ينتظر الرد. ولم يرد مكتب توسك على طلب للتعليق أُرسل إليه عبر البريد الإلكتروني.

وردا على سؤال عما إذا كان نتنياهو يستطيع الاعتماد على ضمان من بولندا بعدم اعتقاله، قال نائب رئيس الوزراء كشيشتوف جافكوفسكي: "هذا الأمر ليس مطروحا، لأن السيد نتنياهو لن يأتي إلى أوروبا".