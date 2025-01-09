حفيدة بايدن تنجب مولودها الأول

أنجبت ناعومي بايدن نيل، حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طفلها الأول، من زوجها بيتر نيل في مستشفى سيدار-سيناي في لوس أنجليس.

وأطلق على الطفل اسم ويليام برانون نيل الرابع، وفقا لمنشور على إنستجرام من جيل بايدن، السيدة الأولى، التي شاركت صورة لها مع الرئيس وحفيدهما الجديد.



كان بايدن في لوس أنجليس عندما زار الطفل في المستشفى وأعلن عن ولادته في نهاية مؤتمر صحفي حول حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا.

وقال بايدن: "الخبر السار هو أنني أصبحت جدا أكبر اعتبارا من اليوم".

وقال البيت الأبيض إن بايدن وزوجته أمضيا حوالي 40 دقيقة في زيارة ناعومي والطفل. وذكر بايدن في مقابلة مع "يو إس إيه توداي" نُشرت الأربعاء أن ناعومي كانت ستخضع لعملية قيصرية في ذلك اليوم.