تطعيم 29806 أطفال بالتطعيمات الروتينية في جنوب سيناء خلال 2024

قال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى تطعيم 29806 أطفال بالتطعيمات الروتينية للأطفال من سن يوم وحتى عمر سنة ونصف خلال عام، حيث بلغ عدد الطعوم المنصرفة للأطفال خلال هذا العام 66998 جرعة، مشيرا إلى فرق التطعيمات بمكاتب الصحة بمدن المحافظة بعقد 40 جلسة خارجية بالوديان والأماكن صعب الوصول إليها لتطعيم 215 طفلا بتلك الجلسات بالتطعيمات المختلفة.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم الأربعاء، أنه جرى خلال عام 2024، تسجيل 2550 طفلا بالمكاتب الصحية المختلفة، فيما بلغت عدد حالات الوفاة المسجلة 891 حالة، خلال عام 2024، كما جرى تدشين حملة محدودة للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بمدينة نويبع لتطعيم 3495 طفلا.

وأضاف أن مكاتب التطعيم الدولية قامت بتطعيم الراغبين في السفر إلى الدول الموبوءة، وكذلك للحج والعمرة في تقديم خدماتها لعدد 990 مواطنا، وبالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة قامت الفرق الوقائية بتطعيم 19523 طالبا بالمدارس المختلفة ضد الالتهاب السحائي والدفتريا، والتيتانوس.

وتابع: "كما نجحت مراكز العقر بالمحافظة للتطعيم ضد مرض السعار من صرف 9620 جرعة للمعقورين المترددين على المراكز الذين بلغ عددهم 3040 مواطنا"، لافتا إلى أن مديرية الصحة والسكان مستمرة في دورها لتقديم كل الخدمات الوقائية للمقيمين بالمحافظة والمترددين عليها على مدار العام، تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

من جانبه أكد الدكتور أشرف فوزي، مدير الطب الوقائي، أنه جرى توفير تجهيزات غير طبية لمكاتب الصحة الرئيسية بالمحافظة تضمنت "كراسي، مكاتب، دولايب"، وذلك ضمن خطة القطاع الوقائي بوزارة الصحة، إضافة إلى تطوير مكتب صحة شرم الشيخ، وضمه ضمن مكاتب التطعيم الدولية للحج والعمرة، ليصبح إجمالي مكاتب التطعيم الدولية بالمحافظة 4 مكاتب.

وأشار إلى أن مكتب صحة رأس سدر، ومكتب صحة طور سيناء، ومكتب صحة نويبع انضموا ضمن خطة القطاع الوقائى بوزارة الصحة، مؤكدا أنه جرى توفير اجهزة طابعات لمكاتب الصحة الأكثر احتياجاً بالمحافظة، وتوفير أجهزة كمبيوتر، وطابعات لمكاتب التطعيم الدولية.