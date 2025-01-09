الحرائق تؤجل مباراة بدوري السلة الأمريكي

قررت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين، تأجيل مباراة لوس أنجلوس ليكرز وضيفه شارلوت هورنتس، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم الخميس، بسبب اندلاع حرائق غابات في منطقة لوس أنجلوس الكبرى.

ويعد ذلك اليوم هو الثاني على التوالي الذي يتم تأجيل مباراة تقام في لوس أنجلوس، بعد قرار تأجيل مباراة فريق لوس أنجلوس كينجز مع كالجاري فيلمز في دوري الهوكي الأمريكي أمس الأربعاء.

وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات في وقت لاحق، فيما قال فريق لوس أنجلوس كينجز إن تذاكر مباراته المؤجلة مع كالجاري فيلمز ستكون صالحة في الموعد الجديد للمباراة.

واندلعت 3 حرائق في مناطق مختلفة بلوس أنجلوس، بعد يومين من هبوب رياح شديدة، وجاء تهديد كبير أمس الأربعاء في منطقة هوليوود هيلز، وهي القريبة من قلب منطقة صناعة السينما والترفيه، قبل أن يتم احتواء الحريق صباح اليوم الخميس.

وصدرت تعليمات بالإخلاء لحوالي 180 ألف شخص فيما التهمت الحرائق حوالي 45 ميلا مربعا أي ما يعادل 117 كيلو متر مربع وهو ما يعادل حجم سان فرانسيسكو.