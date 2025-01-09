 فالفيردي: أضعنا العديد من الفرص السهلة أمام برشلونة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فالفيردي: أضعنا العديد من الفرص السهلة أمام برشلونة

زيـاد الميرغني
نشر في: الخميس 9 يناير 2025 - 11:40 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يناير 2025 - 11:40 ص

اعترف الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب فريق أتلتيك بلباو الأول لكرة القدم، أن فريقه ارتكب أخطاءً دفاعية، ما أدّى إلى الخسارة بهدفين دون رد من برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وصرّح فالفيردي، خلال مؤتمر صحفي عقِب انتهاء المباراة: «خصمي برشلونة نادٍ كبير وصعب، ونحن أضعنا العديد من الفرص السهلة، كما استفادوا من الأخطاء التي ارتكبها الدفاع»، ووعد فالفيردي، بتحسين درجة جاهزية لاعبيه للمباريات المقبلة، والسعي إلى تحقيق الانتصارات من أجل إسعاد المشجعين.

وعن الفارق بين الشوطين الأول والثاني، قال فالفيردي، مدرب برشلونة السابق «كنّا نسير بشكل جيد في الشوط الأول، لكن بعد ذلك وتحديدًا في الثاني لم نستطع منافسة خصمنا».


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