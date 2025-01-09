التحقيق مع 3 متهمين لمحاولة غسل 60 مليون جنيه حصيلة إتجار بالمخدرات

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لهم معلومات جنائية ومقيمين بمحافظة القاهرة؛ لغسلهم نحو 60 مليون جنيه حصيلة إتجار بالمخدرات.

وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.