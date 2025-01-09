 السوداني يؤكد دور الشرطة العراقية المشرف في مواجهة الإرهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السوداني يؤكد دور الشرطة العراقية المشرف في مواجهة الإرهاب

محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي
محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي
بغداد (د ب أ)
نشر في: الخميس 9 يناير 2025 - 11:12 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يناير 2025 - 11:12 ص

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، دور الشرطة العراقية المشرّف في مواجهة الإرهاب.

وقال السوداني، في تغريدة على منصة إكس اليوم بمناسبة الذكرى الـ103 لتأسيس الشرطة العراقية: "نحيي تضحيات وأداء جميع منتسبي هذا الجهاز الأساسي في حفظ النظام، ودعم الدولة، وفرض سيادة القانون والسِّلم الأهلي، فضلاً عن دوره المشرّف في مواجهة الإرهاب".

وأكد السوداني دعم الحكومة لتعزيز عمل الشرطة، وتزويدها بأفضل الإمكانيات المادية والعلمية والتكنولوجية، مشددا على التزام مبادئ حقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطنين، وتطبيق القانون وفق المساواة والعدالة وبعيداً عن المجاملة.


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