بوكا جونيورز يتحرك لتحقيق حلم هيريرا

بدأ بوكا جونيورز بعض الإجراءات للتعاقد مع الإسباني المخضرم أندير هيريرا، لاعب أتلتيك بيلباو.

وأكدت مصادر من النادي الأرجنتيني، اليوم الأربعاء، أنهم أجروا اتصالات مكثفة مع صاحب ال35 عاما للحصول على خدماته، وتحقيق حلمه باللعب في كرة القدم الأرجنتينية.

ومثلما حدث مع رفيقه السابق في الفريق الباسكي، إيكر مونياين، الذي انضم لصفوف سان لورينزو، يثق مسؤولو البوكا في أن رغبة اللاعب في المجيء للأرجنتين، ستقرب وجهات النظر بينهما، وستسهل من عملية الانتقال.

إلا أن نفس المصادر أكدت أنها تدرك أن المفاوضات لن تكون سهلة مع إدارة بيلباو، وأن عليها أن تقدم عرضا يقارب حتى الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي ينتهي في يونيو المقبل.

ويعد اللاعب الذي بدأ مسيرته مع ريال سرقسطة في 2009، أحد أبرز عناصر الخبرة في صفوف بيلباو، الذي ارتدى قمصيه في 2011، واستمر معه حتى 2014 قبل أن يبدأ رحلته خارج إسبانيا، أولا مع مانشستر يونايتد، الذي استمر معه 5 مواسم (2014-19)، ثم مع باريس سان جيرمان (2019-23)، قبل أن يعود مجددا للفريق الباسكي.