 مستوطنون يضرمون النار في 5 مركبات شمال الضفة الغربية - بوابة الشروق
الجمعة 9 يناير 2026 12:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟

النتـائـج تصويت

مستوطنون يضرمون النار في 5 مركبات شمال الضفة الغربية

نابلس (د ب أ)
نشر في: الجمعة 9 يناير 2026 - 11:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يناير 2026 - 11:49 ص

أضرم مستوطنون النار فجر اليوم الجمعة، في 5 مركبات في قرية بزاريا شمال نابلس، بشمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن عددا من المستوطنين هاجموا القرية فجر اليوم، وشرعوا بإضرام النيران في عدد من المركبات فيها، ما أدى إلى احتراق خمس مركبات.

وخلال العام الماضي، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 4723 اعتداء للمستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم في مختلف المحافظات، أسفرت عن استشهاد 14 مواطنا، كما تسبب المستوطنون في إشعال 434 حريقا في ممتلكات المواطنين وحقولهم منها 307 حرائق في ممتلكات المواطنين و127 في الحقول والأراضي الزراعية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك