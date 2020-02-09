السجن من 3 إلى 15 عاما لـ3 متهمين بقتل مواطن في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم الأحد، بمعاقبة "إ.م.إ" صاحب شركة وشهرته "ستريو" بالسجن 15 عامًا، والسجن 5 أعوام لـ"ي.م.ال" حاصل على دبلوم، و3 أعوام لـ"أ.م.م" حداد، لاتهامهم بقتل "ب.م.ح"، وذلك في القضية رقم 9278 لسنة 2013 جنايات.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وصول بلاغ من قسم شرطة أول المنتزه، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية في نطاق دائرة القسم.

كشفت تحريات المباحث عن استعراض المتهمين القوة واستخدام العنف بالأسلحة النارية والزجاجات، وبث الرعب وتكدير الأمن والسكينة في المنطقة دائرة القسم، مستخدمين أسلحة نارية، مما ترتب عليه قتل المجني عليه؛ لرغبتهم في فرض السيطرة وإلحاق الضرر بالمواطنين.

وبتقنين الإجراءات، وإلقاء القبض عليهم، وعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلوا لمحكمة جنايات الاسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: طارق حافظ، ووائل عرابي، وأمانة سر، فايز بيومي القطعاني.