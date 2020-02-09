استطلاع يظهر تقارب أكبر ثلاث أحزاب في الانتخابات الأيرلندية

أظهر استطلاع رأي للناخبين عقب الخروج من مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة الايرلندية تقارب نتائج الاحزاب الثلاثة الرئيسية.

وكشف الاستطلاع أن حزب فاين جايل الحاكم من تيار وسط اليمين حصل على 4ر22 بالمئة من الأصوات متقاربا مع حزب المعارضة فينا فايل الذي حصل على 2ر22 بالمئة وحزب شين فين اليساري الذي حصل على 3ر22 بالمئة ، وفقا لإذاعة /أر تي إي/ الوطنية.

وأجري الاستطلاع لصالح صحيفة "ذا إيرش تايمز" اليومية والإذاعة الوطنية أر تي إي، واستطلع آراء 5 آلاف ناخب بهامش خطأ أقل من 2 بالمئة.

وأظهر الاستطلاع أن حزب الخضر سيحصل على 9ر7 بالمئة من الأصوات. ويبدأ فرز الأصوات اليوم الأحد في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

يشار إلى أن النتائج الرسمية النهائية قد لا تكون متاحة حتى وقت متأخر من يوم الأحد أو صباح الاثنين.