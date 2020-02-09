«بوتيجيج» يعترف بسجل «مختلط» بشأن عمل الشرطة كعمدة بلدة أمريكية

اعترف السياسي الأمريكي الديمقراطي بيت بوتيجيج اليوم الأحد، بأن سجله مختلط بشأن الأعراق و عمل الشرطة عندما كان عمدة ساوث بيند بولاية إنديانا.

وقال بوتيجيج في برنامج تبثه شبكة "إن بي سي": "هل السجل مختلط؟ إنه مختلط بالطبع"، وجاءت هذه المقابلة اليوم الأحد، قبل يومين من الانتخابات التمهيدية في ولاية نيو هامبشير، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وأضاف: "لأن الواقع صعب للغاية ومعقد للغاية، وكان لدينا الكثير من القضايا التي يجب التعامل معها في عامي الثامن، كما فعلنا تماما في عامي الأول، ولكن لا أحد يستطيع أن يقول إننا لم نكن متعمدين وأنه ليس لدينا نتائج لعرضها".

وعادت فترة ولاية بوتيجيج كعمدة إنديانا، التي يبلغ عدد سكانها 102 ألف نسمة، من عام 2012 إلى الشهر الماضي، إلى دائرة الاهتمام مجددا بعد حصوله على مركز متقدم في المؤتمر الحزبي في ولاية أيوا، مما أدى إلى توقعات بحصوله على نتيجة جيدة في استطلاعات الرأي قبل إجراء الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشير بعد غد الثلاثاء.

ويرجع التدقيق بشأن بوتيجيج إلى إعلان هجومي نشره نائب الرئيس السابق جو بايدن وسخر فيه من قلة خبرة بوتيجيج كعمدة، كما أشار الإعلان إلى قرار بوتيجيج بإقالة رجال الشرطة وقادة إدارات الإطفاء من أصل أفريقي.