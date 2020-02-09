وزيرة الصحة تشيد بمعدلات تنفيذ الأعمال بمستشفى ووحدة صحة البياضية بالأقصر

أشادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمعدلات تنفيذ الأعمال بمستشفى البياضية للنساء والولادة، والوحدة الصحية بالبياضية، موجهة الشكر للشركات المنفذة على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها المستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، أعمال التجهيزات الجارية بالمستشفى ووحدة صحة البياضية، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشارت إلى أن مستشفى البياضية سيصبح أول مستشفى متخصص في النساء والولادة؛ لخدمة أهالي جنوب الصعيد، مؤكدة تطوير المستشفى وفقًا لأعلى معايير الجودة.

وأوضحت أن المستشفى سيقدم خدمات طبية ذات جودة عالية في تخصصات النساء والولادة، ووجهت بتوفير تجهيزات المستشفى الطبية وغير الطبية، وتوريدها بشكل عاجل، تزامنًا مع الانتهاء من أعمال التجهيزات والإنشاءات بالمستشفى.

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة تفقدت أيضًا التجهيزات الجارية بوحدة صحة البياضية، مشيدة بمعدلات التنفيذ، ومشددة على مراعاة جميع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

يذكر أن مستشفى البياضية يتكون من دور أرضي، و6 أدوار متكررة، ويشمل 26 سريرًا غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل للتحاليل، ووحدة عناية مركزة بها 5 أسرة رعاية، و4 غرف عمليات.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.