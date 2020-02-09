«وزيري»: تركيب الجزء الأخير من مسلة التحرير الأيام القليلة المقبلة

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بعد عصر اليوم الأحد، أعمال تطوير ميدان التحرير وذلك لمتابعة عملية ترميم وتركيب أجزاء مسلة الملك رمسيس الثاني والاطمئنان على حالتها، بحضور الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

من جانبه قال مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تركيب الجزء الأخير من المسلة، عبارة عن قمة هرمية الشكل بعد ترميمه، مشيرًا إلى أنه تم تركيب الأجزاء الأخرى من المسلة على قاعدة مرتفعة حتى تكون بعيدة عن أيدي المشاة ومرتادي الميدان.

وأضاف أن جميع أجزاء المسلة خضعت إلى أعمال الترميم والتجميع على يد فريق عمل من مرممي المجلس الأعلى للآثار.

جدير بالذكر أن المسلة قبل نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، منها الجزء العلوي علي شكل "بن بن" (هريم)، حيث يبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها حوالي 19 مترًا ويصل وزنها إلى حوالي 90 طنًا، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفًا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة له.