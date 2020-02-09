الجامعة العربية تكرم الطلبة العرب الفائزين فى مسابقة التحدث بالعربية الفصحى

نظمت الامانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الاحتفالية الخاصة بتكريم الطلبة الفائزين فى مسابقة ( التحدث باللغة العربية الفصحي والخطابة والالقاء الشعري وتعميق دراسة النحو " بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى مصر.

وشارك فى المسابقة من طلاب النرحلتين الثانوية والاعدادية ( المرحلة المتوسطة ) من مصر ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين واليمن والعراق ولبنان وسلطنة عمان واليمن.

وافتتح السفير خليل ابراهيم الزوادي الامين العام المساعد رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي الاحتفالية بكلمة الامانة العامة للجامعة العربية قال فيها " إننا نتحدث اليوم عن لغتنا الأم " العربية" التي وحدت بين العرب، مشيرا الى أن تمثل مستقبل الأمة لدور هام في أحداث التنمية المستدامة والشاملة المجتمع.

وأضاف " الزوادي " انه ينبغي إيلاء اللغة العربية الفصحى التي ترتبط بتاريخنا وثقافتنا اهتماما كبيراً ورعاية متواصلة لتطويرها والنهوض بها نظرا لما تعانيه من تراجع وتحديات تهدف الى تشويهها وإضعافها في ظل العولمة وانتشار الوسائل التكنولوجية الحديثة وهيمنه اللغات الأجنبية الأخرى.

وأوضح " الزوادي " أن الامانة العامة لجامعة الدول أعدت استراتيجية للنهوض باللغة العربية، تحت شعار" التمكين للغة العربية رمز هويتنا وأداة تمنيتنا" وأقرها وزراء الثقافة العرب في اكتوبر 2018، مشيرا الى أن الامانة العامة تعكف على أعداد خطة تنفيذية للاستراتيجية الخاصة بتمكين اللغة العربية لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الاستراتيجية.

ووجه" الزاودي "رسالة الى الطلبة قائلا " انكم بتنافسكم وتفوقكم في اتقان اللغة العربية الفصحى وتعميق دراسة النحو يدعونا الى التفاؤل بمستقبل واستمرار إشعاع امتنا بتوهج اللغة العربية، متطلعا الى أهمية دورهم في المستقبل بالإسهام في فاعلية بناء مجتمع المعرفة، مشيرا الى انهم خير السفراء لوطنهم.