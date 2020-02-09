جوائز جامعة بني سويف بأسبوع فتيات الفيوم

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف عن حصاد وفد جامعة بنى سويف المشارك بإسبوع فتيات الجامعات الخامس، والذي اقيمت فعالياته بجامعة الفيوم بمشاركة 25 جامعة مصرية، بعدد من الجوائز والميداليات والمراكز في الأنشطة العلمية والتكنولوجية والثقافية والفنية والجوالة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى حصول فريق جوالة الجامعة على المستوى الأول على مستوى الجامعات، وحصول كورال جامعة بني سويف على المركز الثالث على مستوى الجامعات.

كما حصلت الطالبة آلاء شعبان على الميدالية الفضية والطالبة ندى صالح على الميدالية البرونزية فى مجال الغناء الفردي، فيما نالت الطالبة إسراء سلطان على جائزة التميز الرسم، والطالبة آية فتحي علي جائزة التميز في الطباعة، والطالبة إسراء نجدي على جائزة التميز في مجال النحت بمسابقة الفنون التشكيلية.

أما فى الأنشطة العلمية فحصلت الطالبات منة خالد، وياسمين جمال بكلية الطب البشري على المركز الأول في دوري المعلومات الإلكتروني، وحصول الطالبة منار ربيع بكلية الزراعة على المركز الثالث في الاختراع.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه في مجال الأنشطة الثقافية فحصدت الطالبة داليا محمد حامد، بكلية الطب البشري على المركز الثاني في الأحاديث الشريفة، والطالبة فاطمة محمود عبد اللطيف، بكلية الإعلام على المركز الثانى في مسابقة المراسل التليفزيوني، وحصول الطالبتان حب مصطفى، وسلمى مصطفى على المركز الثالث في مجلة الحائط .

وتقدم الدكتور منصور حسن بالشكر للدكتور أحمد جابر رئيس جامعة الفيوم ، على الجهد المبذول والمتميز في إعداد واستضافة طالبات الجامعات المصرية بأسبوع فتيات الجامعات الخامس، متمنيًا له وكل القائمين على العمل بهذا الأسبوع، التوفيق والسداد، كما يتقدم بخالص التهاني القلبية لأسرة جامعة بني سويف والطالبات الفائزات، مشجعًا لهم على المزيد من النجاحات والازدهار.