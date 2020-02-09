اعتقالات وعنف خلال مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا

أعلنت الشرطة في العاصمة الفرنسية، أن 32 شخصا احتجزوا لفترة وجيزة يوم السبت خلال مظاهرات السترات الصفراء في باريس، كما تم إصدار140 تحذيرًا شفهيًا.

وقالت شرطة المدينة إن المشاركين في احتجاج باريس المناهض للحكومة كانوا ينتهكون حظر المظاهرات بالقرب من مبنى مجلس الدولة الحكومي والقصر الملكي القريب منه.

وفي مظاهرة في مدينة بوردو غربي البلاد، اشتبك المتظاهرون مع الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. ولم تتوفر أرقام رسمية حول المشاركين في هذا الاحتجاج.

وتنظم ما يسمى بالسترات الصفراء احتجاجات منتظمة منذ أكثر من عام ضد مسار الإصلاح الذي يتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون. ومع ذلك، فقد خفت حدة الاحتجاجات خلال الأشهر الأخيرة.

وفي الفترة الأخيرة، نظمت النقابات العمالية احتجاجات جماهيرية ضد تعديلات على نظام التقاعد.