الزمالك يخشى انتفاضة الإسماعيلي في مواجهة خارج التوقعات

الأبيض يسعي لاستمرار الصحوة بعودة القوة الضاربة قبل السفر للدوحة لمواجهة الترجي

الدراويش في مهمة استعادة الانتصارات عن التونسي بن يوسف والاوغندي كادو

يلتقي الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم ، مع الاسماعيلي بإستاد الاسماعيلية، في قمة مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، علي ان يسبق المباراة، لقاء في الخامسة مساء ، يجمع حرس الحدود مع الجونة علي ملعب الاول بالمكس .

في الاسماعيلية، يدخل الزمالك المباراة وهدفه الفوز ولا بديلا عنه اذا ما اراد الحفاظ علي آماله وطموحاته في الوصول لمركزه المفضل وصافة الدوري، بعدما فقد فرصة اللحاق بالأهلي الذي يتصدر المسابقة بفارق 11 نقطة عن الزمالك، بجانب للفريق الاحمر مباراة مؤجلة، والفريق الابيض يبحث عن النقاط الثلاث بالفوز علي الاسماعيلي، بعدما استعاد ذاكرة الانتصارات، علي حساب حرس الحدود 2/0 في الجولة الماضية .

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة، من 14 مباراة، حقق الفوز في 8 وتعادل في 4 وخسر مباراتين، وفي حال فوزه اليوم سيقترب من المقاولون العرب صاحب الوصافة، خاصة وان الفارق سيكون بينهما نقطة واحدة فقط، والزمالك لديه مباراة مؤجلة مع المصري، الفوز فيها كفيلا بالعودة للمركز الثاني والانفراد به.

وفي حال تحقيق الزمالك لقبي السوبر الافريقي والمصري ، بجانب نتيجة جيدة امام الاهلي والتأهل لدور نصف النهائي ، سيثبت كارتيرون اقدامه بقوة في الزمالك ، اما في حال اخفاقه في المواجهات الحاسمة ، فمن المنتظر سيلحق بالصربي ميتشو الذي تمت اقالته عقب الهزيمة امام مازيمبي .

وتشهد المباراة ،غياب محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، بسبب الاصابة والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة حرس الحدود ، ووضع كارتيرون، برنامج تأهيلي للاعب لتنفيذه خلال المرحلة الحالية، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة، حيث يرتبط الفريق بعد لقاء اليوم بمجموعة من المواجهات المتتالية التي يأتي بدايتها لقاء الترجي في السوبر الأفريقي، ثم لقاء الأهلي في السوبر المحلى بالإمارات، إلى جانب مواجهته بالدوري.

ومن المنتظر أن يعتمد كارتيرون في الخط الأمامي أمام الإسماعيلي ، على الرباعي أحمد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد إلى جانب إعادة فرجاني ساسي لقيادة خط الوسط إلى جوار طارق حامد، على أن يبقى الفرنسي كارتيرون على المغربي محمد أوناجم على مقاعد بدلاء الفريق في تلك المواجهة حال الاستقرار بشكل نهائي على الدفع بزيزو وفى حالة استقرار المدرب الفرنسي على إراحة زيزو سيستمر المغربي محمد أوناجم جناح الفريق في التشكيل الأساسي للأبيض أمام الدراويش.

في المقابل ، يبحث الاسماعيلي ، بقيادة الفرنسي ديديه جوميز ، المباراة رافعا شعار الفوز ولا بديلا عنه ، للخروج من دائرة النتائج السلبية والتقدم خطوة في جدول المسابقة ، بعدما تراجع ترتيب الفريق للمركز التاسع برصيد 21 نقطة ، من 16 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ، وجاءت الخسارة الماضية امام اسوان ، لتدفع المدير الفني للإطاحة ببعض اللاعبين ، ويفقد الإسماعيلي جهود عدد من لاعبيه في المباراة ، أبرزهم أحمد أيمن للإصابة، ومحمد هاشم للإيقاف بعدما تعرضه للطرد خلال مباراة أسوان الماضية، ومن المنتظر ان يدفع جوميز بالمهاجم الدولي الأوغندي باتريك كادو ، المنضم حديثا للفريق من الدوري ، مع التونسي فخر الدين بن يوسف ، وسيكون معهما الثنائي محمد الشامي وعبد الرحمن مجدي .

ويبذل مسئولو الاسماعيلي ، جهودا مكثفة لإقناع الجهات الامنية بحضور 5 الاف متفرج المباراة علي الاقل ، لكن الجهات الأمنية تصر علي رفض دخول الجماهير للمباريات الجماهيرية علي ستاد الاسماعيلية بالدوري ، ويأمل مسئولي الإسماعيلي في الحضور الجماهيري بأكبر عدد ممكن ، لتكون بروفة لأعداد اكبر خلال لقاء نصف نهائي البطولة العربية بإستاد الاسماعيلية 16 فبراير الجاري امام الفائز من الرجاء المغربي او مولودية الجزائر .